Заключен новый контракт на строительство школы в Мичуринском Образование

Пенза, 13 декабря 2021. PenzaNews. Администрация средней школы поселка Мичуринский Пензенской области заключила новый контракт на строительство здания общеобразовательной организации, возведение которого предусмотрено национальным проектом «Образование». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«В апреле 2021 года было начато строительство школы в поселке Мичуринский Пензенского района. В июле [...] по соглашению о расторжении контракта строительство школы было прекращено. В ходе прокурорской проверки установлено, что, несмотря на небольшой процент готовности объекта, МОБУ СОШ поселка Мичуринский в лице директора [Анжелы Камбуловой] какие-либо действия, направленные на заключение нового контракта на строительство образовательного учреждения «Общеобразовательная организация в поселке Мичуринский Пензенского района», не предпринимаются, электронный аукцион не объявлен», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в августе руководителю учреждения было объявлено предостережение о недопустимости срыва строительства школы.

«После вмешательства прокуратуры образовательная организация скорректировала проектную документацию на строительство нового корпуса школы, провела электронный аукцион и по его итогам в ноябре текущего года заключила новый муниципальный контракт на завершение строительства школы в установленные изначально сроки», — отмечается в тексте.

Согласно данным портала госзакупок, первый контракт на строительство школы в поселке Мичуринский Пензенской области был заключен 2 апреля 2021 года с ООО «АлексСтрой» на сумму 208 млн. 266 тыс. 360 рублей. Срок выполнения работ — по 20 декабря 2021 года.

12 июля было заключено соглашение о расторжении контракта. В нем указано, что подрядчик выполнил работы на 32 млн. 660 тыс. 258 рублей. Обязательства на сумму 175 млн. 606 тыс. 102 рубля прекращены.

22 ноября был заключен новый контракт на строительство здания школы с ООО «СК «Термодом». Его цена — 206 млн. 332 тыс. 250 рублей. Срок выполнения работ — по 20 декабря 2021 года.