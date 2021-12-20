В мероприятиях Года науки и технологий в ПГУ приняли участие более 5 тыс. человек Образование

Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Более 5 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Году науки и технологий, которые прошли в Пензенском государственном университете в 2021 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Более 20 крупных конференций, форумов, симпозиумов Пензенского государственного университета (ПГУ) вошли в общероссийский план мероприятий, приуроченных к Году науки и технологий. Это традиционные конференции «Шляндинские чтения – 2021», «Человек. Культура. Общество», «Актуальные проблемы исследования массового сознания», «Языковая политика и вопросы гуманитарного образования», международный симпозиум «Надежность и качество», конкурс музыкального исполнительства «Серебряная лира» и многие другие», — отмечается в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что объем финансирования научных исследований в ПГУ в уходящем году превысил показатель 2020-го и составил свыше 105 млн. рублей, при этом на одного научного работника в 2021-м пришлось более 101 тыс. рублей.

«ПГУ представил разработки на российском уровне, приняв участие в таких мероприятиях, как международный военно-технический форум «Армия-2021», конгресс молодых ученых и национальная выставка «Вузпромэкспо», международный форум технологического развития «Технопром», всероссийский конкурс молодежных проектов «Моя страна — моя Россия», форум «Наука будущего — наука молодых», конкурс «Цифровой прорыв» и другие», — добавляется в тексте.

Подводя итоги года, ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков выразил мнение, что ПГУ остается не только крупнейшим вузом региона, но и ведущим научно-исследовательским центром области.

«Наши ученые — как признанные корифеи различных наук, так и юные исследователи — трудились над десятками проектов, в том числе по грантам РНФ [Российского научного фонда], РФФИ [Российского фонда фундаментальных исследований], РГО [Русского географического общества], фонда «Русский мир», выполнялось 40 проектов. Шесть молодых ученых и аспирантов ПГУ, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, удостоены стипендий президента Российской Федерации. В целом же стипендии президента РФ назначены 19 студентам; стипендий правительства РФ удостоены 29 студентов», — уточнил руководитель вуза.

По его словам, наблюдается положительный эффект от реализации проекта поддержки молодежных идей «Ректорские гранты».

«Он показывает потенциал и является хорошим мотиватором для дальнейшей активной работы», — констатировал Александр Гуляков.

Ректор также прокомментировал участие Пензенского государственного университета в деятельности межрегионального научно-образовательного центра «Инженерия будущего», в котором ученые ПГУ ведут пять тем, связанных с новыми материалами, созданием изделий медицинского назначения, технологиями VR-реальности и сельским хозяйством.

«Все темы, что важно, имеют большое практическое значение и имеют колоссальный научный потенциал», — подчеркнул Александр Гуляков.