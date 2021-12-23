Минобразования региона рекомендовало провести зимние каникулы с 27 декабря по 9 января Образование

Пенза, 23 декабря 2021. PenzaNews. Министерство образования Пензенской области рекомендовало школам региона провести зимние каникулы в единые сроки — с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства, основное условие проведения зимних каникул — обязательное соблюдение требований Роспотребнадзора.

«В этой связи просим провести профилактические разъяснительные беседы с обучающимися и их родителями по правилам поведения детей в социальной и природной среде в зимний период времени», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что целесообразным будет организовать административный и родительский контроль в местах проведения мероприятий и массового скопления людей в вечернее время, в наиболее травмоопасных местах, в том числе на территории недостроенных объектов и других зданий и сооружений, представляющих опасность для жизни и здоровья детей.

«Рекомендуется проведение мероприятий, направленных на формирование и поддержку здорового образа жизни учащихся, предпочтительно с учетом погодных условий: на свежем воздухе, небольшими группами», — сказано в сообщении.