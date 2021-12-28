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Пензенская область получит более 1 млрд. рублей субсидий на ремонт и оснащение школ

18:38 | 28.12.2021 | Образование

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Пенза, 28 декабря 2021. PenzaNews. Субсидии в общем размере более 1 млрд. рублей будут предоставлены Пензенской области из федерального бюджета в 2022–2023 годах на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием.

Пензенская область получит более 1 млрд. рублей субсидий на ремонт и оснащение школ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Распределение денежных средств в сумме свыше 91,6 млрд. рублей среди 80 субъектов РФ утверждено распоряжением правительства России №3851-р, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как следует из текста документа, опубликованного на сайте кабинета министров, размер субсидии для Пензенской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках госпрограммы «Развитие образования», в 2022 году составит более 583,2 млн. рублей, в 2023-м — почти 432,3 млн. рублей.

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