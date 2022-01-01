Правительство России выделило свыше 2,2 млрд. рублей на строительство школы в «Спутнике» Образование

Пенза, 1 января 2022. PenzaNews. Более 2,2 млрд. рублей получит Пензенская область в 2022–2024 годах на строительство школы в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенского района. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение субсидии из федерального бюджета, главным распорядителем в отношении которой является Минпросвещения России, предоставляемой в 2022–2024 годах бюджету Пензенской области на софинансирование капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности (муниципальной собственности) Пензенской области, не включенный в федеральные целевые программы, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», — говорится в документе, копия которого имеется у ИА «PenzaNews».

Согласно приложению к распоряжению, размер субсидии из федерального бюджета в 2022 году составит более 856 млн. рублей, столько же — в 2023-м и свыше 516,8 млн. рублей — в 2024 году, когда школа должна быть введена в эксплуатацию.

Общеобразовательная организация рассчитана на 2 тыс. 425 мест (97 классов).