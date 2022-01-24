В ПФО в финал конкурса «Флагманы образования. Школа» вышли 12 команд Образование

Пенза, 24 января 2022. PenzaNews. Двенадцать команд из семи регионов ПФО — по три из Нижегородской области и Татарстана, две из Пензенской области и по одной команде из Кировской и Самарской областей, Удмуртии и Пермского края — вышли в финал профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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Первый очный полуфинал прошел в Нижнем Новгороде 21–23 января.

Всего заявки на участие в конкурсе подали 36 тыс. 758 человек из всех регионов России, из них 6 тыс. 57 заявок поступило от конкурсантов ПФО.

Для участия в полуфинале в Нижнем Новгороде собрались 47 команд Поволжья, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

Команды состояли из четырех человек. Среди конкурсантов — руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов.

Полуфинал включал в себя три блока, составленные в разных форматах и направленные на выявление профессиональных, личностных и лидерских свойств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности школы, сообщается на сайте конкурса.

Пензенскую область в финале будут представлять команда лингвистической гимназии №6 города Пензы (Наталья Жолудева, Ольга Кашаева, Наталья Кривенкова, Елена Ступникова) и команда средней школы №8 города Кузнецка (Наталья Злодеева, Валентина Кулакова, Кристина Леонова, Алена Медная).