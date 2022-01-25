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ПГУ перешел на преимущественно дистанционный режим работы

11:32 | 25.01.2022 | Образование

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Пенза, 25 января 2022. PenzaNews. Пензенский государственный университет с 25 января перешел на преимущественно дистанционный режим работы.

ПГУ перешел на преимущественно дистанционный режим работы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Пензенской области, функционирование Пензенского государственного университета начиная с 25 января будет осуществляться преимущественно с использованием дистанционного режима работы. Приказ подписан ректором Александром Гуляковым в понедельник, 24 января», — говорится в сообщении, размещенном на сайте вуза.

В нем добавляется, что с 25 января на период до стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Пензенской области как минимум 70% работников структурных подразделений ПГУ будут работать в дистанционном режиме.

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