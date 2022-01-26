В Пензенской области создадут 37 юнармейских классов Образование

Пенза, 26 января 2022. PenzaNews. 37 юнармейских классов планируется создать в Пензенской области в 2022 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

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В нем отмечается, что на их финансирование из бюджета области выделят более 5,5 млн. рублей — почти по 150 тыс. рублей на класс.

Из текста также следует, что в движение «Юнармия» в Пензенской области вовлечено около 9 тыс. человек, из них 7,4 тыс. — это учащиеся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет; функционируют 403 территориальных отряда и 30 местных отделений.

«Юнармия» — всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Движение объединило более 861 тыс. детей и подростков по всей стране, штабы представлены в каждом регионе России.