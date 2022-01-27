В Пензе обсудили вопросы организации детской оздоровительной кампании Образование

Пенза, 27 января 2022. PenzaNews. Вопросы организации детской оздоровительной кампании стали основной темой совещания, которое состоялось в министерстве образования Пензенской области с участием представителей АО «Сельская здравница», Минздрава и Мингосимущества региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Участники встречи обсудили тему подготовки детских лагерей, педагогических и медицинских кадров, а также вопросы проведения профильной смены «Страна героев».

Кроме того, обсуждалась возможность модернизации материально-технической базы лагерей АО «Сельская здравница» за счет средств бюджета Пензенской области.

«Необходимо заблаговременно начинать подготовку лагерей к приему детей, продумать интересные программы и мероприятия для реализации в лагерях. Особое внимание прошу обратить на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из группы риска», — цитирует замминистра образования региона Ирину Осетрову пресс-служба ведомства.