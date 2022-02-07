В ПГУ часть студентов переведена на дистанционное обучение Образование

Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. Часть студентов Пензенского государственного университета в связи с ухудшением эпидобстановки с 7 февраля переведена на дистанционное обучение. Соответствующий приказ в конце минувшей недели подписал ректор Александр Гуляков.

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Согласно документу, все занятия в многопрофильном колледже и филиалах ПГУ в Нижнем Ломове, Сердобске и Кузнецке будут проходить в дистанционном формате.

У студентов всех институтов, кроме медицинского, обучающихся очно, занятия будут организованы в смешанном формате: 50% с применением дистанционных образовательных технологий и 50% на территории университета.

В смешанной форме обучение будут проходить и студенты 1-2 курсов мединститута, студенты 3-6 курсов и ординаторы будут учиться преимущественно в очном формате.

У студентов-заочников всех институтов занятия с 7 февраля организованы дистанционно, сообщается на сайте ПГУ.