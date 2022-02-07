EN
06:19:21 Вторник, 8 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В ПГУ часть студентов переведена на дистанционное обучение

16:28 | 07.02.2022 | Образование

Печать

Пенза, 7 февраля 2022. PenzaNews. Часть студентов Пензенского государственного университета в связи с ухудшением эпидобстановки с 7 февраля переведена на дистанционное обучение. Соответствующий приказ в конце минувшей недели подписал ректор Александр Гуляков.

В ПГУ часть студентов переведена на дистанционное обучение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, все занятия в многопрофильном колледже и филиалах ПГУ в Нижнем Ломове, Сердобске и Кузнецке будут проходить в дистанционном формате.

У студентов всех институтов, кроме медицинского, обучающихся очно, занятия будут организованы в смешанном формате: 50% с применением дистанционных образовательных технологий и 50% на территории университета.

В смешанной форме обучение будут проходить и студенты 1-2 курсов мединститута, студенты 3-6 курсов и ординаторы будут учиться преимущественно в очном формате.

У студентов-заочников всех институтов занятия с 7 февраля организованы дистанционно, сообщается на сайте ПГУ.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за выходные выявлено три нарушения охотничьего законодательства В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 244 случая заражения коронавирусом
Со счета доверчивой жительницы Пензы злоумышленники списали более 7 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 186 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусом Решение о продлении срока содержания под стражей Белозерцева не нарушает его конституционных прав — суд
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама