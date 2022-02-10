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Дети не должны предоставлять медсправку в школу после выхода с каникул — Мельниченко

10:56 | 10.02.2022 | Образование

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Пенза, 10 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ответственным лицам проконтролировать процесс выхода школьников с внеплановых каникул и заявил, что дети не должны предоставлять медицинскую справку в образовательное учреждение.

Дети не должны предоставлять медсправку в школу после выхода с каникул — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил в ходе оперативного совещания в облправительстве руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин, директора ряда учебных заведений потребовали от родителей предоставить справки о состоянии здоровья детей после выхода с каникул.

Руководитель субъекта федерации поставил задачу исключить из практики подобные случаи.

«Никогда мы не говорили, что дети, выходя с каникул, должны приносить какую-то медицинскую справку. Сразу предупредите, чтобы руководители учебных заведений самодеятельностью не занимались. Дети выходят с каникул и учатся. Фильтры есть, мы видим, кто здоров, а кто нет. Тем более есть входной контроль в учебных заведениях», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.

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