Проверка ИРР выявила многочисленные нарушения в части оплаты труда работников Образование

Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. Проверка финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской области» выявила многочисленные нарушения в части оплаты труда работников и соблюдения штатной дисциплины. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров.

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«В Институте регионального развития выявлены многочисленные нарушения в части оплаты труда работников и соблюдения штатной дисциплины», — сказал он, выступая с отчетом о работе Счетной палаты в 2021 году на 48-й сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в режиме видеоконференцсвязи в пятницу, 11 февраля.

«Министерством образования [Пензенской области] нарушался порядок формирования и финансового обеспечения выполнения госзадания учреждению, в котором созданы и работают много региональных центров. Результаты работы некоторых проверке просто не смогли представить», — добавил он.

Как следует из отчета о работе Счетной палаты Пензенской области в 2021 году (копия есть в распоряжении ИА «PenzaNews»), в абзаце, где говорится о нарушениях в части оплаты труда работников, указано, что были произведены стимулирующие выплаты в сумме 7 млн. 563,5 тыс. рублей, не предусмотренные положением о материальном стимулировании.

Кроме того, имели место выплаты отдельным работникам в сумме 3 млн. 330,5 тыс. рублей по должностям, не предусмотренным штатным расписанием.

«При проведении контрольного мероприятия установлено, что с отдельными штатными работниками института заключались договоры гражданско-правового характера, предусматривающие выполнение работ (оказание услуг), осуществляемых в рамках трудовых договоров. B результате работники получали двойную оплату: заработную плату и дополнительно оплату за выполненную в это же время работу по договорам подряда», — сказано в документе.