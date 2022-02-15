Министр образования Пензенской области восстановил в должности уволенного директора школы Образование

Пенза, 15 февраля 2022. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Алексей Комаров восстановил в должности директора средней школы имени Героя Советского Союза А.Т. Бодряшова поселка Шемышейка Марину Гудожникову, уволенную по инициативе районной администрации.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Сегодня вместе со специалистами Института регионального развития Пензенской области разбирались в ситуации с увольнением директора средней школы имени Героя Советского Союза А.Т. Бодряшова поселка Шемышейка. Коллектив учебного учреждения не поддерживает районную администрацию в этом вопросе. После детального изучения документов пришли к выводу, что основания, по которым руководитель образовательной организации была отстранена от должности, являются недостаточными. Поэтому принял решение о восстановлении Марины Гудожниковой на посту директора», — написал Алексей Комаров в своем аккаунте в Instagram вечером в минувший понедельник, 14 февраля.

Он также сообщил, что лично побывал в стенах школы, ознакомился с ее материально-техническим оснащением и центром «Точка роста», пообщался с учащимися и педагогами, осмотрел актовый и спортивный залы, бассейн, посетил школьный музей и столовую.