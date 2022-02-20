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Пензенский госуниверситет продолжит работу в смешанном формате

11:45 | 20.02.2022 | Образование

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Пенза, 20 февраля 2022. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков подписал приказ о работе вуза в период с 21 по 27 февраля, в соответствии с которым в течение следующей недели в образовательном учреждении будет сохранен преимущественно дистанционный режим обучения.

Пензенский госуниверситет продолжит работу в смешанном формате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Занятия у студентов очной формы обучения продолжатся преимущественно в смешанной форме: 60% будет проходить очно, на территории университета, и 40% — с использованием дистанционных средств обучения. Исключение составят студенты 3–6 курсов и ординаторы медицинского института, которые будут получать знания очно», — сказано в сообщении, размещенном на сайте вуза.

В нем добавляется, что только дистанционно пока продолжат заниматься студенты-заочники.

«Ослабление режима отмечается для сотрудников. Теперь с присутствием на рабочем месте в университете свои профессиональные обязанности будут выполнять до 60% работников», — указано в тексте.

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