Совет ректоров вузов Пензенской области выступил с обращением к преподавателям, студентам и выпускникам Образование

Пенза, 4 марта 2022. PenzaNews. Совет ректоров вузов Пензенской области в связи с ситуацией на Украине выступил с обращением к преподавателям, студентам и выпускникам. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В нем указано, что документ принят на заседании 4 марта председателем совета, ректором ПГУ Александром Гуляковым и членами совета — руководителями образовательных организаций высшего и среднего специального образования.

В пресс-релизе отмечается, что участие в заседании также приняли первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и министр образования региона Алексей Комаров.

ИА «PenzaNews» публикует полный текст обращения совета ректоров вузов Пензенской области:

«Уважаемые коллеги! Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, выпускники!

Обращаемся к вам в этот сложный для нашей страны и каждого из нас момент. Спецоперация, которая проводится Российской Федерацией в Украине, стала вынужденным, но единственно возможным шагом. Обеспечить безопасность наших границ и защитить наших братьев-славян на Донбассе, брошенных в горнила майданной политики, путем мирных переговоров не удавалось в течение долгих восьми лет.

Запад пытается предпринять разрушительные меры против России, выбрав своим оружием украинский национализм.

Сложившаяся ситуация, как и предполагалось, будет иметь для нас серьезные последствия. Мы уже ощущаем их и в политическом, и в экономическом плане. Стоящие у руля Украины люди готовы в угоду своим личным интересам, амбициям подвергать опасности свой народ. Установленный и пропагандируемый Киевом режим строится на принципах геноцида и притеснения. Действия украинских правителей имеют одну цель — раздуть конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом. Это преступление против своего народа и всего мирового сообщества.

На долю многонационального российского народа выпали непростые испытания. В это беспокойное время мы должны быть, как никогда, едины в стремлении отстоять свои национальные интересы и поддержать решение президента РФ В.В. Путина. Россия не раз вставала на защиту своих граждан, живущих на территории страны и за ее пределами. И сейчас она не оставит в беде тех, кто стал жертвами нацизма.

Просим вас проявлять выдержку, не поддаваться на провокации, которые, пытаясь завладеть нашим разумом, распространяют недруги в интернете и ряде средств массовой информации. Только так, в сплочении и взаимной поддержке, мы сможем достойно пройти этот путь и строить спокойное и свободное будущее нашей великой России для наших потомков!»