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Пензенский госуниверситет в полном объеме возобновил очное обучение

13:08 | 10.03.2022 | Образование

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Пенза, 10 марта 2022. PenzaNews. Пензенский государственный университет в полном объеме возобновил очное обучение. Соответствующий приказ накануне подписал ректор Александр Гуляков.

Пензенский госуниверситет в полном объеме возобновил очное обучение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Продолжить в университете с 9 марта 2022 года образовательную деятельность в очной форме в полном объеме с соблюдением обучающимися и работниками санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению распространения инфекционных заболеваний», — говорится в документе.

В сообщении, размещенном сайте ПГУ, отмечается, что образовательный процесс в аудиториях будет проходить в соответствии с расписанием занятий, при этом в случае большой наполняемости потоков в одной аудитории лекционные занятия могут быть организованы в дистанционном формате.

«Сотрудники вуза также полностью возвращаются к выполнению функциональных обязанностей на рабочих местах», — сказано в тексте.

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