ПензГТУ продолжит обучать жителей по программам допобразования в рамках проекта «Содействие занятости» Образование

Пенза, 16 марта 2022. PenzaNews. Пензенский государственный технологический университет включен в перечень образовательных организаций, которые продолжат обучать жителей региона по программам дополнительного профобразования в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

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«Мы получили подтверждение нашего участия в проекте и благодарность от наших коллег из Томского государственного университета, федерального оператора проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Продолжение нашего сотрудничества стало возможным благодаря высокому качеству работы наших педагогов, хорошему охвату обучающихся и фактическому трудоустройству тех, кто участвовал в проекте — свыше 500 человек благодаря нашей работе повысили свою квалификацию и приобрели новые компетенции», — сказала директор института дополнительного профессионального образования ПензГТУ Наталья Хрусталькова.

Она отметила, что подготовка велась по восьми программам дополнительного профессионального образования, обучение прошли граждане в возрасте 50 лет и старше, проживающие как в Пензенской области, так и за его пределами.

«В 2022 году мы расширим спектр образовательных программ, и наши слушатели смогут повысить свою квалификацию и приобрести новые профессиональные компетенции в области промышленных, информационных технологий, экономики, менеджмента, маркетинга и других [направлений]», — цитирует Наталью Хрусталькову пресс-служба министерства образования Пензенской области.