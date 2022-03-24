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В Пензе стартовал очный этап городского конкурса «Учитель года»

10:04 | 24.03.2022 | Образование

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Пенза, 24 марта 2022. PenzaNews. Очный этап XXVIII городского конкурса профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных учреждений «Учитель года» стартовал на базе третьего корпуса пензенской школы №66 в четверг, 24 марта.

В Пензе стартовал очный этап городского конкурса «Учитель года». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как ожидается, свои педагогические практики в ходе открытого урока и классного часа продемонстрируют девять учителей. Это Сергей Адамский, учитель информатики лицея №2; Светлана Буянова, учитель информатики школы №78; Александра Изакова, учитель иностранного языка школы №19; Дмитрий Карманов, учитель физической культуры школы №35; Ксения Кугушева, учитель начальных классов школы №71; Ирина Осипова, учитель начальных классов лицея №3; Мария Савенкова, учитель английского языка школы №77; Анастасия Сафрыгина, учитель русского языка и литературы лицея №29 и Анастасия Севостьянова, учитель начальных классов лицея №14.

Во второй соревновательный день финалистов ждет испытание в рамках мастер-класса, а также пресс-конференция с юными журналистами детской газеты «Пятый угол».

Торжественная церемония подведения итогов состоится в пятницу, 25 марта, в 15.00.

Победитель конкурса получит 100 тыс. рублей, приз за второе место — 50 тыс. рублей, за третье — 25 тыс. рублей, сообщается на сайте управления образования Пензы.

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