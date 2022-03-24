В Пензе стартовал очный этап городского конкурса «Учитель года» Образование

Пенза, 24 марта 2022. PenzaNews. Очный этап XXVIII городского конкурса профессионального мастерства педагогических работников общеобразовательных учреждений «Учитель года» стартовал на базе третьего корпуса пензенской школы №66 в четверг, 24 марта.

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Как ожидается, свои педагогические практики в ходе открытого урока и классного часа продемонстрируют девять учителей. Это Сергей Адамский, учитель информатики лицея №2; Светлана Буянова, учитель информатики школы №78; Александра Изакова, учитель иностранного языка школы №19; Дмитрий Карманов, учитель физической культуры школы №35; Ксения Кугушева, учитель начальных классов школы №71; Ирина Осипова, учитель начальных классов лицея №3; Мария Савенкова, учитель английского языка школы №77; Анастасия Сафрыгина, учитель русского языка и литературы лицея №29 и Анастасия Севостьянова, учитель начальных классов лицея №14.

Во второй соревновательный день финалистов ждет испытание в рамках мастер-класса, а также пресс-конференция с юными журналистами детской газеты «Пятый угол».

Торжественная церемония подведения итогов состоится в пятницу, 25 марта, в 15.00.

Победитель конкурса получит 100 тыс. рублей, приз за второе место — 50 тыс. рублей, за третье — 25 тыс. рублей, сообщается на сайте управления образования Пензы.