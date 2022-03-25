В Пензенской области 26 марта стартует технофестиваль «Твори, выдумывай, пробуй!» Образование

Пенза, 25 марта 2022. PenzaNews. Технофестиваль «Твори, выдумывай, пробуй!», в рамках которого будут организованы соревнования учащихся по робототехнике, авиамодельному и автомодельному спорту, состоится в Пензенской области с 26 марта по 10 апреля.

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Его целями являются популяризация инженерных специальностей среди учащихся, а также развитие технического творчества.

Областные соревнования по робототехнике пройдут дистанционно с 29 марта по 5 апреля в трех категориях — творческой, проекты Lego Mindstorms и Lego WeDo.

Состязания по авиамодельному спорту в классах зальных метательных моделей планеров состоятся в закрытом легкоатлетическом манеже училища олимпийского резерва в предстоящую субботу, 26 марта.

Соревнования по автомодельному спорту в семи классах радиоуправляемых шоссейных автомоделей на короткой трассе пройдут в школе №17 города Кузнецка 10 апреля, сообщается на сайте министерства образования Пензенской области.