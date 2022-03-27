В Пензенской области за сутки подтверждено 313 случаев заражения коронавирусом Образование

Пенза, 27 марта 2022. PenzaNews. 313 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 1 тыс. 642 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 27 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Всего в регионе подтверждено 178 тыс. 64 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 162 тыс. 532.

Умерли 5 тыс. 554 человека. За последние сутки зарегистрировано 9 летальных исходов.

В России зафиксировано 17 млн. 762 тыс. 742 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки выявлено 23 тыс. 280 случаев.

За весь период в стране выздоровели 16 млн. 654 тыс. 231 человек, из них 47 тыс. 540 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 367 тыс. 351, за сутки зарегистрировано 338 летальных исходов.