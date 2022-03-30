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Запись детей в первый класс через портал госуслуг стартует с 1 апреля в 17 регионах

10:49 | 30.03.2022 | Образование

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Пенза, 30 марта 2022. PenzaNews. Жители 17 регионов России, в том числе Пензенской области, смогут записать детей в первый класс через портал госуслуг с 1 апреля.

Запись детей в первый класс через портал госуслуг стартует с 1 апреля в 17 регионах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, техническую готовность к дистанционной подаче заявлений на данный момент подтвердили Липецкая, Свердловская, Саратовская, Калининградская, Архангельская, Ивановская, Псковская, Тамбовская, Оренбургская, Воронежская и Пензенская области, республики Тыва, Северная Осетия – Алания, Адыгея, Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Санкт-Петербург.

Единую форму подачи заявки для родителей разработали Минцифры и Минпросвещения. Жители регионов также смогут указать в ней положенные семье льготы.

Подать заявление можно до 30 июня. Если родители хотят зачислить ребенка в школу не по месту регистрации, то они смогут подать заявку с 6 июля по 5 сентября. В этом случае в школу ребенка зачислят, если останутся места.

После подачи онлайн-заявления необходимо представить документы в выбранное учебное заведение. Сообщение о зачислении придет в личный кабинет на портале госуслуг.

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