На базе ПГАУ будет создан образовательно-производственный сельскохозяйственный кластер Образование

Пенза, 1 апреля 2022. PenzaNews. Образовательно-производственный сельскохозяйственный кластер, оснащенный современной материально-технической базой, будет создан на базе Пензенского государственного аграрного университета (ПГАУ) в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области, вуз стал победителем конкурса на предоставление грантов на оказание господдержки развития образовательно-производственных центров, создаваемых на основе интеграции образовательных организаций среднего профессионального образования и организаций, действующих в реальном секторе экономики.

В тексте отмечается, что размер гранта составляет 100 млн. рублей.

«Создание кластера направлено на формирование эффективной системы профессионального аграрного образования на основе интеграции региональных органов власти, образовательных организаций и хозяйствующих субъектов в сфере АПК. Кластер позволит обеспечить реализацию практико-ориентированной модели подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом текущих и перспективных потребностей региональной экономики», — говорится в пресс-релизе.