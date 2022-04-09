Мэрия Пензы обнародовала промежуточные результаты опроса о качестве питания в школах Образование

Пенза, 9 апреля 2022. PenzaNews. Промежуточные результаты опроса жителей Пензы о качестве питания в школах, стартовавшего на сайте городской администрации 16 марта, обнародованы на сайте мэрии.

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«С 16 марта по 8 апреля поступило 117 отзывов родителей, пять из которых касались учреждений других муниципалитетов: городов Заречного и Каменки, сел Чемодановка и Засечного», — сказано в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

В нем отмечается, что участники опроса положительно оценили качество и организацию питания в 14 школах и гимназиях.

«В образовательные учреждения, по которым получены негативные отзывы, выезжали специалисты управления образования города. По итогам проведенных мониторингов выявлены характерные замечания, касающиеся температурного режима блюд, наличия посуды со сколами и другие», — поясняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что выезды в школы с целью проверки качества питания будут продолжены.

«Мониторинг будет осуществляться строго без предупреждения администрации школы», — говорится в тексте.

В нем также напоминается, что в управлении образования Пензы действует горячая линия, посвященная школьному питанию.