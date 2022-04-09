EN
23:47:58 Суббота, 9 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэрия Пензы обнародовала промежуточные результаты опроса о качестве питания в школах

10:33 | 09.04.2022 | Образование

Печать

Пенза, 9 апреля 2022. PenzaNews. Промежуточные результаты опроса жителей Пензы о качестве питания в школах, стартовавшего на сайте городской администрации 16 марта, обнародованы на сайте мэрии.

Мэрия Пензы обнародовала промежуточные результаты опроса о качестве питания в школах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 16 марта по 8 апреля поступило 117 отзывов родителей, пять из которых касались учреждений других муниципалитетов: городов Заречного и Каменки, сел Чемодановка и Засечного», — сказано в сообщении, размещенном на сайте администрации Пензы.

В нем отмечается, что участники опроса положительно оценили качество и организацию питания в 14 школах и гимназиях.

«В образовательные учреждения, по которым получены негативные отзывы, выезжали специалисты управления образования города. По итогам проведенных мониторингов выявлены характерные замечания, касающиеся температурного режима блюд, наличия посуды со сколами и другие», — поясняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что выезды в школы с целью проверки качества питания будут продолжены.

«Мониторинг будет осуществляться строго без предупреждения администрации школы», — говорится в тексте.

В нем также напоминается, что в управлении образования Пензы действует горячая линия, посвященная школьному питанию.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенские предприятия ГК «Дамате» в 2021 году перечислили 1,8 млрд. рублей налогов Пензенец стал жертвой мошенничества при попытке оформить кредит на 1,3 млн. рублей
В Пензенской области за сутки подтверждено 219 случаев заражения коронавирусом В Пензе для волонтеров организовали акцию-концерт «Спасибо»
С 30 апреля начнут ходить автобусы из Заречного до дач В Пензе вступил в силу приговор по делу о хищении денег пайщиков кооператива «Стабильный доход»
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама