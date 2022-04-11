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Последний звонок прозвенит в пензенских школах 25 мая, выпускные вечера пройдут 25 июня

13:00 | 11.04.2022 | Образование

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Пенза, 11 апреля 2022. PenzaNews. Праздник «Последний звонок» будет организован в школах Пензенской области 25 мая, выпускные вечера пройдут 25 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Последний звонок прозвенит в пензенских школах 25 мая, выпускные вечера пройдут 25 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что последний звонок в этом году прозвенит для более чем 4,9 тыс. одиннадцатиклассников и 11,5 тыс. девятиклассников.

«Выбор даты обусловлен началом государственной итоговой аттестации обучающихся. Первый единый государственный экзамен по географии, литературе и химии выпускники 11 классов напишут 26 мая», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что дата проведения выпускных выбрана с учетом завершения основного периода государственной итоговой аттестации и отсутствием в данный день сдачи предметов в резервные сроки ГИА.

«Все мероприятия пройдут с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе», — подчеркивается в сообщении.

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