«Ростелеком» на областном родительском собрании в Пензе представил мини-фильмы об интернет-угрозах

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. «Ростелеком» представил участникам областного родительского собрания в Пензе мини-фильмы из видеотеки сервиса Wink о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде.
Как сообщает пресс-служба оператора, они сняты режиссером Даниилом Бергером и творческим объединением «Группа товарищей».
Большая часть юных актеров — воспитанники театральных студий при центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной. Консультировали создателей сериала эксперты по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».
На областном родительском собрании был показан, в частности, фильм «Виртуальная реальность». В нем говорится о том, как не стать жертвой злоумышленника, создавшего себе привлекательный образ в сети.
Кроме того, в ходе мероприятия учителям были вручены благодарственные письма от компании «Ростелеком» за большое внимание к теме детской интернет-безопасности.
Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, каждая из шести серий посвящена какой-либо виртуальной угрозе.
«В короткометражках в игровой форме показывается механизм вовлечения детей и подростков в схемы злоумышленников и даются рекомендации, как избежать обмана. Все сюжеты приближены к реальным ситуациям. Одна из таких произошла с моим сыном. Ребенку предложили подтвердить реквизиты карты родителя и сообщить код, полученный по SMS. Мой сын сразу же передал телефон мне, а герой фильма попался на удочку аферистов», — сказал он.
В свою очередь заместитель министра образования региона Ирина Осетрова напомнила, что в этом году областное родительское собрание было посвящено проблемам защиты школьников в интернет-среде.
«Родители не всегда успевают за технологическими трендами, поэтому зачастую не могут контролировать поведение детей в сети. На мероприятие мы пригласили психологов, представителей IT-сферы и отрасли связи. Их советы помогут взрослым быстрее сориентироваться в виртуальном пространстве и защитить своих детей от опрометчивых поступков», — подчеркнула замминистра.
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