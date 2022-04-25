«Ростелеком» на областном родительском собрании в Пензе представил мини-фильмы об интернет-угрозах Образование

Пенза, 25 апреля 2022. PenzaNews. «Ростелеком» представил участникам областного родительского собрания в Пензе мини-фильмы из видеотеки сервиса Wink о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба оператора, они сняты режиссером Даниилом Бергером и творческим объединением «Группа товарищей».

Большая часть юных актеров — воспитанники театральных студий при центральном доме актера имени А.А. Яблочкиной. Консультировали создателей сериала эксперты по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

На областном родительском собрании был показан, в частности, фильм « Виртуальная реальность ». В нем говорится о том, как не стать жертвой злоумышленника, создавшего себе привлекательный образ в сети.

Кроме того, в ходе мероприятия учителям были вручены благодарственные письма от компании «Ростелеком» за большое внимание к теме детской интернет-безопасности.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, каждая из шести серий посвящена какой-либо виртуальной угрозе.

«В короткометражках в игровой форме показывается механизм вовлечения детей и подростков в схемы злоумышленников и даются рекомендации, как избежать обмана. Все сюжеты приближены к реальным ситуациям. Одна из таких произошла с моим сыном. Ребенку предложили подтвердить реквизиты карты родителя и сообщить код, полученный по SMS. Мой сын сразу же передал телефон мне, а герой фильма попался на удочку аферистов», — сказал он.

В свою очередь заместитель министра образования региона Ирина Осетрова напомнила, что в этом году областное родительское собрание было посвящено проблемам защиты школьников в интернет-среде.

«Родители не всегда успевают за технологическими трендами, поэтому зачастую не могут контролировать поведение детей в сети. На мероприятие мы пригласили психологов, представителей IT-сферы и отрасли связи. Их советы помогут взрослым быстрее сориентироваться в виртуальном пространстве и защитить своих детей от опрометчивых поступков», — подчеркнула замминистра.