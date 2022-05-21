«Учителем года Пензенской области» стал Михаил Говоруха Образование

Пенза, 21 мая 2022. PenzaNews. Учитель математики губернского лицея Пензы Михаил Говоруха одержал победу в конкурсе «Учитель года Пензенской области – 2022», итоги которого были подведены в центре культурного развития «Дом офицеров» в минувшую пятницу, 20 мая.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

В качестве награды он получил автомобиль «Lada Granta» и денежную премию в размере 100 тыс. рублей.

Второе место поделили учитель информатики лицея современных технологий управления №2 Пензы Сергей Адамский и учитель информатики средней школы №78 Светлана Буянова. Им вручены сертификаты на денежное вознаграждение в размере 70 тыс. рублей.

Третье место заняли учитель английского языка и литературы средней школы села Засечного Екатерина Андреева и учитель английского языка средней школы №19 Пензы Александра Изакова. Они получили по 50 тыс. рублей.

Победители в номинациях заочного этапа конкурса стали обладателями дипломов и сертификатов на денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Всего в конкурсе приняли участие 34 педагога, в финал вышли 15 человек.

Испытания всероссийского конкурса «Учитель года» пройдут в Тюмени — на родине победителя 2021 года. Финал состоится в Москве в октябре, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.