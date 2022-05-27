Проведение ЕГЭ в Пензенской области помогают контролировать 856 видеокамер «Ростелекома» Образование

Пенза, 27 мая 2022. PenzaNews. 856 видеокамер «Ростелекома» помогают контролировать проведение ЕГЭ в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившего в ИА «PenzaNews» в пятницу, 27 мая.

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«Выпускные испытания пройдут с 26 мая по 2 июля во всех субъектах РФ, а также в 97 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств и воинских частей в 59 странах мира. В каждой аудитории установлено не менее двух камер видеонаблюдения. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2022 задействовано свыше 131,5 тыс. камер, что обеспечит объективность и сделает процесс сдачи экзаменов максимально прозрачным. В Пензенской области системой видеонаблюдения оснащены 428 аудиторий в 408 ППЭ и 20 помещениях в региональном центре обработки информации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что все камеры обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук.

«Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы. В тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ», — подчеркивается в тексте.

В нем напоминается, что видео из аудиторий в онлайн-режиме транслируется на портал « Смотри ЕГЭ », одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тыс. пользователей.

«В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Для повышения надежности запись также будет вестись на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Охват аудиторий видеонаблюдением превысит 98%», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что все видеозаписи ЕГЭ будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» в соответствии с требованиями региональных контрактов, максимальный срок хранения — до 1 марта 2023 года.

«Контролировать итоговую аттестацию и выявлять нарушения на экзаменах будут свыше 15 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Искусственный интеллект будет ежедневно анализировать онлайн-видеопоток из 200 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из тысячи аудиторий. При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически сформирует «подозрение на нарушение», и запись поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным», — сказано в тексте.

В пресс-релизе отмечается, что система видеонаблюдения организована на базе защищенных оптических каналов связи; в дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за ее работой, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.