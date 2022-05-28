11:34:57 Воскресенье, 11 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Александр Зверовщиков и Сергей Торгашин переизбраны заведующими кафедрами ПГУ

13:10 | 28.05.2022 | Образование

Печать

Пенза, 28 мая 2022. PenzaNews. Выборы заведующих кафедрами «Технологии и оборудование машиностроения» и «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение» состоялись в Пензенском государственном университете.

Александр Зверовщиков и Сергей Торгашин переизбраны заведующими кафедрами ПГУ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документы в кадровую комиссию ученого совета вуза подали действующие заведующие — доктор технических наук, профессор Александр Зверовщиков и кандидат технических наук, доцент Сергей Торгашин.

Они подготовили отчеты о деятельности кафедр, представили программу развития на следующие пять лет. Специально созданные комиссии после проверки признали работу кафедр за истекший период удовлетворительной.

В итоге тайным голосованием большинством голосов Александр Зверовщиков и Сергей Торгашин были переизбраны заведующими кафедрами на новый пятилетний срок, сообщается на сайте ПГУ.

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензы по совету «сотрудника полиции» перечислила на «безопасный» счет почти 55 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом
Отряд содействия полиции «Тигр» создан в Пензенской области Житель Пензы, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам около 200 тыс. рублей
В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом В Кузнецке в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в причинении смерти приятелю
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама