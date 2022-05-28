Александр Зверовщиков и Сергей Торгашин переизбраны заведующими кафедрами ПГУ Образование

Пенза, 28 мая 2022. PenzaNews. Выборы заведующих кафедрами «Технологии и оборудование машиностроения» и «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение» состоялись в Пензенском государственном университете.

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Документы в кадровую комиссию ученого совета вуза подали действующие заведующие — доктор технических наук, профессор Александр Зверовщиков и кандидат технических наук, доцент Сергей Торгашин.

Они подготовили отчеты о деятельности кафедр, представили программу развития на следующие пять лет. Специально созданные комиссии после проверки признали работу кафедр за истекший период удовлетворительной.

В итоге тайным голосованием большинством голосов Александр Зверовщиков и Сергей Торгашин были переизбраны заведующими кафедрами на новый пятилетний срок, сообщается на сайте ПГУ.