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Пензенский государственный университет вступил в «Союзмаш России»

13:43 | 28.05.2022 | Образование

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Пенза, 28 мая 2022. PenzaNews. Пензенский государственный университет присоединился к общероссийскому отраслевому объединению работодателей «Союз машиностроителей России».

Пензенский государственный университет вступил в «Союзмаш России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается сообщении, размещенном на сайте вуза, одной из главных целей «Союзмаша России» является создание эффективного и справедливого социального партнерства между работодателями и работниками, учреждениями образования и предприятиями.

«Членство ПГУ в «Союзе машиностроителей России» откроет перед университетом и пензенским региональным отделением новые взаимовыгодные возможности для реализации своих проектов в рамках промышленного комплекса», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что планируется активное включение студентов университета в федеральную повестку «Союзмаша России», участие в масштабных проектах — ежегодном молодежном форуме «Инженеры будущего», национальной научно-технической конференции и акции «Неделя без турникетов».

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