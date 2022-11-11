В Пензенской области планируется запустить пилотный проект по внедрению курса начальной военной подготовки Образование

Пенза, 11 ноября 2022. PenzaNews. Пилотный проект по внедрению курса начальной военной подготовки планируется запустить в Пензенской области в начале 2023 года. Об этом сообщил первый заместитель министра образования региона Игорь Щеткин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в минувший четверг, 10 ноября.

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«Предполагается определить перечень образовательных организаций, куда войдут 10–15 школ. В рамках пилотного проекта отработаем новые модули, которые предстоит внедрять, чтобы с 1 сентября 2023 года Пензенская область была уже полностью готова. Были кадры, были программы, отработаны технологии», — приводятся слова Игоря Щеткина на сайте ведомства.

Первый замминистра отметил, что говорить о содержании курса начальной военной подготовки преждевременно, но предположил, что в него войдут современные подходы к ведению спасательных операций, алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.