Работы по строительству школы в Чемодановке вышли на финишную прямую — Олег Мельниченко Образование

Пенза, 24 ноября 2022. PenzaNews. Работы по строительству школы на 375 мест в селе Чемодановка Пензенской области вышли на финишную прямую, совсем скоро она распахнет двери для учеников. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«Отделка фасада завершена полностью. В помещении провели электричество, водопровод и канализацию, подключили систему отопления. Отделка первого и второго этажей практически завершена, осталось закончить установку навесных потолков и системы безопасности. Стены третьего этажа подготовили к покраске. Завезли всю необходимую мебель. После завершения внутренней отделки рабочие установят сантехнику и интерактивное оборудование. Благоустройство пришкольной территории также выполнено на 100%. Для учеников сделали спортивную площадку и полосу препятствий, обустроили зону отдыха, установили малые архитектурные формы», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 24 ноября.

По его словам, в школе будут 22 класса и помещения для дополнительного образования.

«Отмечу, что мы уделили большое внимание инклюзивному пространству — для ребят с ОВЗ установили специальные парты в каждом классе, а также лифты», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Планируем сдать новую школу в эксплуатацию уже в середине декабря, и тогда ребятам больше не придется учиться во вторую смену», — добавил губернатор.