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В кузнецком многопрофильном колледже открыты новые мастерские

18:10 | 30.11.2022 | Образование

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Пенза, 30 ноября 2022. PenzaNews. Новые мастерские по направлению «Промышленные и инженерные технологии» торжественно открыты в кузнецком многопрофильном колледже Пензенской области в рамках реализации национального проекта «Образование» в среду, 30 ноября.

В кузнецком многопрофильном колледже открыты новые мастерские. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На приобретение оборудования для мастерских по компетенциям «Обработка листового металла» и «Сварочные технологии» в кузнецком многопрофильном колледже израсходовано 7 млн. 806 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В нем напоминается, что в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование» в четырех профессиональных образовательных организациях Пензенской области создано девять современных мастерских.

«На реализацию мероприятий по созданию мастерских в 2022 году бюджету Пензенской области из федерального бюджета предоставлена субсидия в размере 46 млн. 190,6 тыс. рублей. Софинансирование из бюджета Пензенской области составило 466,6 тыс. рублей. Объем внебюджетных средств — 1 млн. 757 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

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