Турчак назвал Пензенскую область в числе регионов-отличников по реализации программы капитального ремонта школ Образование

Пенза, 28 декабря 2022. PenzaNews. Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал Пензенскую область в числе регионов, показавших стопроцентный результат по выполнению программы капитального ремонта школ.

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«Программа реализуется успешно, несмотря на то, что в начале года мы столкнулись с рядом вызовов — рост цен на стройматериалы, сокращение импорта. Мы смогли быстро адаптироваться и справиться с основными задачами этого года», — сказал он на совещании по реализации программы капремонта школ с Минпросвещения в среду, 28 декабря.

По его словам, в 1 тыс. 274 школах, которые ремонтировались за счет федерального бюджета, работы полностью завершены.

«Среди регионов-отличников, показавших стопроцентный результат и высокое исполнение, хотел бы отметить Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингушетию, Коми, Крым, Мордовию, Марий Эл, Республику Саха, Татарстан, Чечню, Пермский, Приморский, Ставропольский края, Волгоградскую, Калининградскую, Липецкую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Смоленскую, Ростовскую, Рязанскую области, Ханты-Мансийский автономный округ», — сказал Андрей Турчак.

Он уточнил, что в 24 школах в 16 регионах работы находятся на завершающей стадии.

«По большинству этих школ готовность более 90%, где-то просто осталось подписать акты приема. Хотим попросить губернаторов в режиме 24 на 7 заняться этим, есть еще три дня до конца текущего года, все можно успеть», — добавил он.

В зоне особого риска, по словам секретаря Генсовета «Единой России», находятся три объекта, где степень готовности менее 90%: это школы в Томской, Московской и Свердловской областях.

«Коллеги, здесь уже очевидно, что до конца текущего года эти работы завершены не будут. Прошу руководителей этих регионов принять дисциплинарные меры в отношении ответственных лиц, допустивших срыв сроков», — цитирует ТАСС Андрея Турчака.