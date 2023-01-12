Олег Мельниченко посетил центр поддержки одаренных детей «Ключевский» Образование

Пенза, 12 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи «Ключевский», который располагается в новом корпусе губернского лицея.

Фото: Pnzreg.ru

«Это современный центр, оборудованный по последнему слову техники. Я даже по-хорошему завидую нашим школьникам, потому что у них открывается такой простор для занятий наукой, искусством, спортом. Ребятам закупили лазерные станки с ЧПУ, компьютеры, камеры роста растений, интерактивные панели, графические планшеты и многое другое. Обустроены химическая и биологическая лаборатории, студия звукозаписи с музыкальными инструментами, пространства для занятий робототехникой. Не хватает только хорошего электронного телескопа, мы подарим его центру», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 12 января.

Он добавил, что осмотрел лаборатории, профильные кабинеты и пообщался с ребятами.

«Они хотят организовать чемпионат по ракетостроению в Каменке, пригласили меня принять участие в открытии этого необычного состязания. Поделились и впечатлениями о новом центре. Приятно было слышать положительные отзывы о проделанной нами работе», — отметил Олег Мельниченко.

«Уверен, что благодаря таким центрам повышается интерес ребят к науке, изучению технологий и всестороннему развитию. Мы просто обязаны создавать соответствующие условия для этого», — подчеркнул губернатор.

Центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский» создан в 2019 году.

Свое название он получил в честь выдающегося отечественного историка Василия Ключевского, чья биография тесно связана с Пензенским краем.

Направления работы центра «Ключевский» — наука, искусство и спорт.

По информации пресс-службы облправительства, новое трехэтажное здание учреждения допобразования возведено в рамках госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области».

Современное оборудование на сумму более 200 млн. рублей приобретено на средства федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».