Олег Мельниченко посетил новый корпус школы в Чемодановке Образование

Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел новый корпус средней школы имени С.Е. Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района, который был введен в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба облправительства, в настоящее время в учреждении организована досуговая деятельность для детей разных возрастов, образовательный процесс начнется 1 сентября 2023 года.

Здание построено в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Оно рассчитано на 375 учеников. В новом корпусе будут обучаться школьники с 5 по 11 классы. Предусмотрена также инклюзивная форма обучения.

Школа оснащена инновационным оборудованием — цифровыми лабораториями, интерактивными досками, планшетами, сенсорной комнатой.

Созданы все условия для занятий физкультурой и спортом: есть спортивный и тренажерный залы, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, полоса препятствий.

В столовой установлено современное технологическое оборудование. Наличие 15 цехов позволяет готовить горячие завтраки и обеды.

По итогам визита Олег Мельниченко отметил, что оснащению учебного заведения могут позавидовать даже школы в Пензе.

«Моя принципиальная позиция — образовательная среда должна быть одинаковой как для городских, так и для сельских детей. Должны быть равные возможности для получения качественного образования», — подчеркнул глава региона.