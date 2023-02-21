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В Пензенской области стартовал конкурс исследовательских работ учащихся «Земля родная»

13:31 | 21.02.2023 | Образование

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Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Конкурс исследовательских работ учащихся «Земля родная» стартовал в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В Пензенской области стартовал конкурс исследовательских работ учащихся «Земля родная». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятие [...] проводится по направлениям всероссийской программы туристско-краеведческого движения «Отечество», нацелено на формирование гражданственности и патриотизма через вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность», — сказано в тексте.

Из него следует, что, помимо исследовательских работ, участники смогут представить видеофильмы и художественные фотографии, а также будут организованы конкурсы экскурсоводов и домашних краеведческих музеев.

«Организатор регионального конкурса — многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко», — уточняется в сообщении.

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