В Пензенской области стартовал конкурс исследовательских работ учащихся «Земля родная» Образование

Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Конкурс исследовательских работ учащихся «Земля родная» стартовал в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Мероприятие [...] проводится по направлениям всероссийской программы туристско-краеведческого движения «Отечество», нацелено на формирование гражданственности и патриотизма через вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность», — сказано в тексте.

Из него следует, что, помимо исследовательских работ, участники смогут представить видеофильмы и художественные фотографии, а также будут организованы конкурсы экскурсоводов и домашних краеведческих музеев.

«Организатор регионального конкурса — многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко», — уточняется в сообщении.