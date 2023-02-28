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В Пензенской области в 2023 году планируется капитально отремонтировать 15 школ — губернатор

17:38 | 28.02.2023 | Образование

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Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Капитальный ремонт 15 школ планируется выполнить в Пензенской области в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко по итогам состоявшегося в режиме видеоконференции совещания под председательством секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В Пензенской области в 2023 году планируется капитально отремонтировать 15 школ — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«В этом году мы планируем капитально отремонтировать 15 школ и завершить работы на двухгодичном объекте — в школе №2 поселка Башмаково. Все контракты уже заключены. Деньги нам выделяются серьезные — более 700 млн. рублей. Подвести мы просто не можем. Все выполним точно в срок», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, «то, какой будет школа после ремонта, решают и родители ребят, и сами ученики».

«Они принимают участие в разработке дизайн-проектов, следят за всеми этапами работ. Это замечательная система, которой мы придерживаемся уже не первый год», — отметил Олег Мельниченко.

«Дети — самое важное, что есть у нас, и мы должны сделать все, чтобы они получали образование в хороших условиях», — подчеркнул губернатор Пензенской области.

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