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Прокуроры оценят своевременность очистки территорий школ и детсадов Пензенской области от снега и наледи

12:20 | 06.03.2023 | Образование

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Пенза, 6 марта 2023. PenzaNews. Проведение проверок соблюдения федерального законодательства и полноты принятых уполномоченными лицами мер к созданию безопасных условий во время учебного процесса и предупреждению детского травматизма на территории учреждений образования организовано органами прокуратуры Пензенской области в связи с прошедшими обильными снегопадами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Прокуроры оценят своевременность очистки территорий школ и детсадов Пензенской области от снега и наледи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокурорами оценивается своевременность очистки крыш и козырьков зданий школ и детских садов, а также прилегающих к ним территорий и подъездных путей, тротуарных дорожек от сосулек, наледи и снежных масс. Одновременно проверяется соблюдение температурного режима в помещениях», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что будет дана оценка деятельности органов управления образованием по приведению подведомственных учреждений в нормативное состояние.

«При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркивается в сообщении.

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