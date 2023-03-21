В Пензенской области прокуратура выявила нарушения в организации питания детей в детсадах и школах Образование

Пенза, 21 марта 2023. PenzaNews. Работники органов прокуратуры Пензенской области выявили нарушения в ходе проверок в сфере обеспечения прав детей при организации питания в детских садах и школах региона.

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«В учреждениях образования Городищенского, Колышлейского Кузнецкого, Лопатинского, Никольского, Сердобского районов прокурорами выявлялись факты приемки животноводческой продукции без маркировки, а также отсутствие у поставляемых сухофруктов, фруктов и овощей документов, подтверждающих их соответствие карантинным фитосанитарным требованиям», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона во вторник, 21 марта.

В нем добавляется, что в одной из школ Земетчинского района нарушался порядок хранения продуктов, не отбирались суточные пробы еды.

«Основное 10-дневное меню разработано с учетом организации двухразового питания, однако для учащихся 5–11 классов был организован только обед. Кроме того, в столовой не функционировала система теплоснабжения, а имеющиеся дефекты во внутренней отделке помещений не позволяли проводить их ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами», — отмечается в тексте.

Из него следует, что в Башмаково в учреждении образования прокурор выявил повреждения и следы протекания в обеденном зале, а в пищеблоке — нарушения, допущенные при хранении овощей и сыпучих продуктов.

«В Городищенском районе использовались недопустимые при организации питания детей мясные сырокопченые гастрономические изделия и колбасы. Прокурором Железнодорожного района Пензы выявлен факт отсутствия контроля со стороны администрации учреждения образования за своевременным прохождением работниками пищеблока периодического медицинского осмотра», — добавляется в сообщении.

В нем подчеркивается, что особое внимание уделено прокурорами организации безбелкового питания для детей, страдающих фенилкетонурией.

«Прокурором Кузнецка установлено, что тремя образовательными организациями города отдельное меню для воспитанников, имеющих пищевые особенности, не разработано, в связи с чем родители вынуждены самостоятельно исключать из питания детей блюда, содержащие белок. Аналогичные факты нарушений установлены прокурором Бессоновского района», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что в рамках исполнения принятых прокурорами актов реагирования устранены нарушения санитарно-эпидемиологических правил при оснащении и содержании пищеблоков, транспортировке и хранении продуктов, пресечено использование продуктов, запрещенных для питания детей.

«По инициативе прокуроров виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», — отмечается в нем.