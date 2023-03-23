Стартовал заочный этап конкурса «Учитель года Пензенской области – 2023» Образование

Пенза, 23 марта 2023. PenzaNews. Заочный этап конкурса «Учитель года Пензенской области – 2023», который продлится по 23 апреля, стартовал в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования области.

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«Он включает загрузку и экспертизу конкурсных материалов: «Медиавизитка», «Воспитательное событие», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что заочный этап проводится на портале дистанционных мультимедийных интернет-проектов.

«Участники, набравшие максимальное количество баллов по результатам первого этапа, проходят во второй», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что претендентам на победу предстоит три конкурсных испытания: «Методическая мастерская учителя», «Урок» и «Мастер-класс».