18:33:52 Четверг, 23 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стартовал заочный этап конкурса «Учитель года Пензенской области – 2023»

13:14 | 23.03.2023 | Образование

Печать

Пенза, 23 марта 2023. PenzaNews. Заочный этап конкурса «Учитель года Пензенской области – 2023», который продлится по 23 апреля, стартовал в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования области.

Стартовал заочный этап конкурса «Учитель года Пензенской области – 2023». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он включает загрузку и экспертизу конкурсных материалов: «Медиавизитка», «Воспитательное событие», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что заочный этап проводится на портале дистанционных мультимедийных интернет-проектов.

«Участники, набравшие максимальное количество баллов по результатам первого этапа, проходят во второй», — добавляется в сообщении.

Из него следует, что претендентам на победу предстоит три конкурсных испытания: «Методическая мастерская учителя», «Урок» и «Мастер-класс».

Новости партнеров
Читайте также
Жительница Пензенской области попалась на уловку мошенников в надежде получить от банка около 2 млн. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 119 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области работница ломбарда стала жертвой мошенничества В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области родители школьников получат возможность пройти процедуру ЕГЭ В Вадинском районе предъявлено обвинение женщине, до смерти забившей супруга поленом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама