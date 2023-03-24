Глава Заречного провел совещание, посвященное ремонту школы №220 Образование

Заречный, 24 марта 2023. PenzaNews. Глава города Заречного Пензенской области Олег Климанов провел выездное совещание в школе №220, где 1 марта начат ремонт. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«В разговоре с подрядчиком подчеркнул, что любое смещение сроков недопустимо. Все работы должны быть выполнены в срок не позднее 1 декабря 2023 года. Договорились, что, помимо еженедельных встреч на объекте, подрядчик будет незамедлительно оповещать меня и моих замов о любых непредвиденных ситуациях. Это нужно, чтобы все вопросы решались оперативно», — написал глава Заречного.

Олег Климанов добавил, что также он оценил, в каких условиях учатся дети, которых временно перевели в центр детского технического творчества и во дворец творчества детей и молодежи.

«Ребята говорят, что переезд учебе не помешал. Но в то же время все ждут, когда смогут вернуться в обновленную школу», — отметил он.

«На завтрак и обед дети из этих двух зданий ходят в школьную столовую. Поинтересовался у них, как организован процесс, есть ли жалобы, пожелания. По словам школьников, «все нормально». Поскольку пришел неожиданно, вопросов ученики задавали мало. Предложил, если что-то вспомнят, обращаться ко мне в личные сообщения. Пишите, всем отвечу», — подчеркнул Олег Климанов.