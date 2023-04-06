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Олег Мельниченко посетил школы в Пачелмском районе

09:43 | 06.04.2023 | Образование

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Пенза, 6 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках рабочей поездки в Пачелмский район посетил образовательные организации.

Олег Мельниченко посетил школы в Пачелмском районе

Фото: Pnzreg.ru

«Сначала заехал в «Губернаторский казачий кадетский корпус». Это базовое учебное заведение не только для Пачелмского, но и для других районов. Считаю, что ребята обязательно должны обучаться в современном здании, поэтому приняли решение реконструировать филиал в ближайшие два года», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 5 апреля.

Он добавил, что в Татаро-Никольском посетил филиал школы села Черкасского.

«В 2022 году учебное заведение принимало участие в федеральном мероприятии по модернизации школьных систем образования, в рамках государственной программы «Развитие образования в Пензенской области». Школа небольшая, но здание и классы здесь приведены в порядок. Обратил внимание, что спортивный зал остался нетронутым. Так быть не должно. Принял решение выделить дополнительные средства, чтобы уже летом его обновили. Тем более что здесь есть перспектива роста числа учеников», — отметил Олег Мельниченко.

«Крайне важно уделять особое внимание нашим детям, заниматься их образованием и развитием. От того, сколько мы вложим в ребят сегодня, зависит, какой станет наша Пензенская область в будущем», — подчеркнул губернатор.

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