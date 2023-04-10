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Олег Мельниченко распорядился усилить информирование о порядке проведения ГИА

14:16 | 10.04.2023 | Образование

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Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился усилить информирование о порядке проведения государственной итоговой аттестации школьников, а также увеличить число тренировочных экзаменов.

Олег Мельниченко распорядился усилить информирование о порядке проведения ГИА

Фото: Pnzreg.ru

«Надо психологические барьеры снимать, а делается это путем дополнительных тренировок, чтобы в день экзамена школьники чувствовали себя свободно», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе заседания правительства региона в понедельник, 10 апреля.

Говоря о необходимости усиления разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации, Олег Мельниченко поручил министру образования региона Алексею Комарову организовать прямую линию.

«Проведите прямую линию с родителями выпускников. С подключением колл-центра, чтобы все желающие смогли задать вопросы, если что-то еще осталось непонятным. Ответы на эти вопросы должны быть и в интернете, и в средствах массовой информации», — отметил губернатор.

Кроме того, Олег Мельниченко распорядился проконтролировать соответствие условий проведения госэкзаменов предъявляемым требованиям, сообщает пресс-служба облправительства.

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