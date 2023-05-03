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Олег Мельниченко поздравил финалистов конкурса «Учитель года Пензенской области – 2023»

09:25 | 03.05.2023 | Образование

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Пенза, 3 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поздравил финалистов конкурса «Учитель года Пензенской области – 2023» в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в центре культурного развития «Дом офицеров» в минувший вторник, 2 мая.

Олег Мельниченко поздравил финалистов конкурса «Учитель года Пензенской области – 2023»

Фото: Pnzreg.ru

«Победителями, безусловно, являются все участники конкурса, продемонстрировавшие свое профессиональное мастерство», — отметил глава региона, обращаясь к педагогам.

Он назвал профессию учителя одной из ключевых в современном обществе.

«Вы формируете личность человека, воспитываете думающих, порядочных, ответственных людей, а это главная ценность для страны. Люди вам доверяют самое дорогое — своих детей», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он вручил ключи от автомобиля и сертификат на 100 тыс. рублей победителю конкурса — учителю математики средней школы №9 города Сердобска Святославу Фролову.

Педагоги, занявшие второе и третье места, получили сертификаты на 70 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

«Хочу пожелать вам не останавливаться в профессиональном росте, продолжать работать над собой вместе с другими членами педагогического коллектива ради будущего России, ради наших детей», — сказал губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в конкурсе «Учитель года Пензенской области – 2023» приняли участие 132 педагога, из них 32 прошли в региональный этап. Финалистами стали 15 человек.

В текущем году конкурс проводился в 34-й раз.

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