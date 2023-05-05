В Городищенском районе директор школы оштрафован за невыплату педагогам стимулирующих выплат Образование

Пенза, 5 мая 2023. PenzaNews. Директор школы в Городищенском районе Пензенской области оштрафован за невыплату педагогам стимулирующих выплат. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

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«Прокуратура Городищенского района Пензенской области провела проверку по коллективному обращению педагогических работников образовательного учреждения района о нарушении трудового законодательства в части оплаты труда. Установлено, что в январе и феврале 2023 года работодатель не выплатил педагогам школы стимулирующие выплаты. По возбужденному по результатам проверки делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, [...] директор образовательного учреждения постановлением государственной инспекции труда в Пензенской области оштрафован на 10 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что постановление вступило в законную силу.

«С целью устранения нарушений закона прокурор района внес руководителю образовательной организации представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений трудового законодательства находится на контроле прокуратуры района», — добавляется в сообщении.