16:27:12 Пятница, 5 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Городищенском районе директор школы оштрафован за невыплату педагогам стимулирующих выплат

10:15 | 05.05.2023 | Образование

Печать

Пенза, 5 мая 2023. PenzaNews. Директор школы в Городищенском районе Пензенской области оштрафован за невыплату педагогам стимулирующих выплат. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

В Городищенском районе директор школы оштрафован за невыплату педагогам стимулирующих выплат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Городищенского района Пензенской области провела проверку по коллективному обращению педагогических работников образовательного учреждения района о нарушении трудового законодательства в части оплаты труда. Установлено, что в январе и феврале 2023 года работодатель не выплатил педагогам школы стимулирующие выплаты. По возбужденному по результатам проверки делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, [...] директор образовательного учреждения постановлением государственной инспекции труда в Пензенской области оштрафован на 10 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что постановление вступило в законную силу.

«С целью устранения нарушений закона прокурор района внес руководителю образовательной организации представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Устранение нарушений трудового законодательства находится на контроле прокуратуры района», — добавляется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Бессоновском районе мужчина угрожал убить дочь, возбуждено уголовное дело В Пензенской области за сутки подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом
Телефонные мошенники выманили у жителя Пензенской области более 1,5 млн. рублей Житель Пензы обвиняется в предоставлении паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
В Пензенской области за сутки подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом Жительница Пензенской области в надежде заработать на инвестициях лишилась более 1,4 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама