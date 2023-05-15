Правительство РФ направит более 4,5 млрд. рублей на строительство школ в семи регионах, в том числе в Пензенской области Образование

Пенза, 15 мая 2023. PenzaNews. Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о решении направить более 4,5 млрд. рублей семи регионам, в том числе Пензенской области, на завершение строительства девяти общеобразовательных учреждений.

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«Продолжаем строить в стране школы, чтобы наилучшие условия для образования были у детей всех регионов. Об этом неоднократно говорил президент, подчеркивая, что все планы нужно четко выдерживать. Правительство приняло решение перераспределить свыше 4,5 млрд. рублей, которые высвободились в бюджете, семи российским субъектам. Их получат Якутия, Приморский край, республики Ингушетия, Северная Осетия, Татарстан, Владимирская и Пензенская области», — сказал он в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник, 15 мая.

«Они помогут этим регионам завершить строительство девяти современных, хорошо оснащенных общеобразовательных учреждений и создать там еще свыше 8 тыс. мест, что позволит повысить доступность качественного образования для детей», — цитирует Михаила Мишустина пресс-служба кабинета министров.