Прокуратура выявила нарушения в организации питания детей в сельской школе Городищенского района Образование

Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. Нарушения в сфере организации питания учащихся филиала городищенской школы, расположенного в селе Новые Забалки, выявлены в ходе прокурорской проверки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«Выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических и технических требований законодательства, в числе которых — наличие дефектов стен, потолков, пола в варочном цехе, отсутствие в меню некоторых необходимых в рационе детей продуктов, хранение части продуктов без маркировки и документов, подтверждающих соответствие карантинным фитосанитарным требованиям, и другие», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что прокурор района по результатам проверки внес представление начальнику районного отдела образования, оно рассмотрено и удовлетворено, руководитель школы города Городище и работник школы села Новые Забалки привлечены к дисциплинарной ответственности.

Из сообщения следует, что ответственный за организацию питания работник филиала школы привлечен к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)», ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» и ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» в виде предупреждений и штрафа в размере 3 тыс. рублей.