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Готовность строящейся школы в «Спутнике» приближается к 90%

17:30 | 24.05.2023 | Образование

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Пенза, 24 мая 2023. PenzaNews. Готовность школы на 2 тыс. 425 мест, строительство которой ведется в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области, приближается к 90%. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев в ходе рабочей встречи с губернатором Олегом Мельниченко, состоявшейся в облправительстве.

Готовность строящейся школы в «Спутнике» приближается к 90%

Фото: Pnzreg.ru

«В настоящее время проводится внутренняя приемка с целью более тщательной подготовки объекта к итоговой сдаче в эксплуатацию», — сказал он.

Александр Гришаев подчеркнул, что «с финансированием вопросов нет».

«В июле намечено оформление заключения о соответствии построенного объекта всем требованиям и нормам», — пояснил он.

В свою очередь министр образования Пензенской области Алексей Комаров, который также принимал участие в рабочей встрече, доложил, что коллектив школы в «Спутнике» укомплектован на 95%.

По его словам, по программе «Земский учитель» в штат зачислены три сотрудника — учителя математики, физики и иностранного языка.

Согласно озвученным данным, в настоящее время принято 1 тыс. 700 заявлений на зачисление учащихся в новую образовательную организацию.

Комментируя информацию о том, что школа в «Спутнике», как ожидается, будет работать по пяти профилям — инженерному, физико-математическому, химико-биологическому, социально-экономическому и архитектурно-строительному, губернатор Олег Мельниченко обратил внимание на то, что при принятии окончательного решения необходимо учесть мнения родителей, а также закрепить выбранные профили за вузами и ссузами.

«Я предлагаю выйти на подписание соглашений между новой школой и профильными вузами, чтобы взаимодействие приобрело постоянный характер», — сказал глава региона.

Он сообщил, что намерен посетить объект в июне.

«Будем готовить его к сдаче до 1 сентября 2023 года. Думаю, что это будет большое событие для микрорайона «Город Спутник». Особенно с учетом того, что школу мы построили на год раньше запланированного срока», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба областного правительства.

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