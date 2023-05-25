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Олег Мельниченко поздравил пензенских выпускников с «Последним звонком»

09:42 | 25.05.2023 | Образование

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Пенза, 25 мая 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил выпускников с праздником «Последний звонок».

Олег Мельниченко поздравил пензенских выпускников с «Последним звонком». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие друзья! Сегодня для 17 тыс. пензенских выпускников 9 и 11 классов прозвенит последний школьный звонок. Совсем скоро, пройдя экзамены, вы станете взрослыми, самостоятельными людьми, будете в своей жизни применять знания, которые дала вам школа, реализуете таланты, которые раскрыли в вас учителя за школьные годы», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в настоящее время созданы все условия для качественного образования.

«В рамках национального проекта «Образование», федеральных и региональных программ строятся современные школы. Только в 2023 году в Пензенской области возводятся здания пяти новых образовательных учреждений, включая самую крупную в Поволжье школу на 2 тыс. 425 учеников. Почти 200 общеобразовательных организаций в этом учебном году обновили свою материально-техническую базу. В 43 сельских школах открылись центры естественно-научной направленности «Точка роста». 110 школ получили компьютерное оборудование», — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что работа по совершенствованию школьной инфраструктуры будет продолжена.

«Уважаемые выпускники! У вас есть все, чтобы выбрать дорогу в жизни, идти по ней свободно и уверенно. Перед вами распахнуты двери российских вузов и других учебных заведений. Вас ждут на предприятиях. Сегодня России необходимы ваши свежие идеи, молодая энергия и целеустремленность», — констатировал он.

Олег Мельниченко выразил благодарность педагогам и родителям школьников за упорный труд, терпение, внимание и воспитание достойного молодого поколения.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в дальнейшей учебе и труде, исполнения самых заветных желаний!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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