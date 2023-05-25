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Владимир Мутовкин поздравил пензенских выпускников с «Последним звонком»

10:12 | 25.05.2023 | Образование

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Пенза, 25 мая 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил выпускников с праздником «Последний звонок».

Владимир Мутовкин поздравил пензенских выпускников с «Последним звонком». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня во всех школах нашего города для учащихся 11 классов прозвучит последний звонок. Это один из самых трогательных, волнительных и незабываемых школьных праздников», — отметил спикер гордумы.

Он добавил, что «11 лет учебы промелькнули как один миг».

«Все это время школа была для вас вторым домом, дала необходимые знания, научила преодолевать трудности и подарила настоящих друзей. Осталось совсем немного, и вы навсегда покинете стены родных учебных заведений. И хочется верить, что вы успешно пойдете по жизни, выберите правильную профессию, станете хорошими специалистами и сможете добиться всех поставленных целей. Убежден, что уже в недалеком будущем вы внесете свой весомый вклад в процветание Сурского края», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

Председатель пензенской гордумы пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и поступить в те учебные заведения, в которые они планируют.

«Здоровья вам, мира, добра, счастья, неугасаемого оптимизма и успехов в реализации всех планов и замыслов! Будьте всегда добры и справедливы, терпеливы и внимательны к людям, требовательны к себе и при любых обстоятельствах всегда оставайтесь людьми, не забывая того, чему учили вас учителя», — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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